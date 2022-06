Die Begeisterung hielt nicht lange an. Am 30. April musste Arleth gehen. Der Zulieferer, mit 71.000 Beschäftigten und 10,9 Milliarden Euro Umsatz ein Schwergewicht in der Branche, verlor den dritten Chef binnen gut vier Jahren. Was bleibt, ist Ratlosigkeit. Mahle kommt nicht aus der Krise.