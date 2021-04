Autozulieferer Magna-Chef prognostiziert "Einschlag" durch Elektrifizierung

Magna ist einer der größten Autozulieferer der Welt und gilt als möglicher Partner für das Apple-Car. Der neue Vorstandschef Swamy Kotagiri erklärt, was die Elektrifizierung für die Margen bedeutet, was ihm der deutsche Getriebespezialist Getrag noch bringt – und was Magna als Auftragsfertiger vorhat.