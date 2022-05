Der US-Fahrdienstvermittler Lyft hat Anleger mit einer schwachen Geschäftsprognose enttäuscht. Der Rivale von Uber, der am Mittwoch seine Zahlen vorlegen will, kündigte am Dienstag nach US-Börsenschluss eine Ausgabenoffensive an, um Fahrer anzuwerben. Das dürfte das Ergebnis im laufenden Quartal stark belasten. Die Aktie stürzte daraufhin nachbörslich um mehr rund 27 Prozent auf 22,50 Dollar ab.