CEO Rawlinson will mit Lucid vor allem Premium- und Luxushersteller angreifen. Als Hauptgegner für den Lucid Air hat er unter anderem den Mercedes EQS auserkoren. In Testberichten kommt das Modell der Amerikaner regelmäßig gut weg, hohe Reichweiten und irre Beschleunigungswerte beeindrucken viele in der Szene. Doch das hat auch seinen Preis: In Deutschland nimmt Lucid bislang nur Bestellungen für die "Dream Edition" seines einzigen Fahrzeugs an. Kostenpunkt: 218.000 Euro.