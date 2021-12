Lucid Motors US-Börsenaufsicht untersucht weiteren Tesla-Rivalen

Lucid Motors war im Juli per Spac-Börsengang an die Wall Street gegangen und zählt inzwischen zu den zehn wertvollsten Autofirmen der Welt. Nun rücken die Aufseher an – wie zuvor schon bei Nikola, Canoo oder Lordstown.