Neue Großbestellung am Markt für Elektroautos: Der US-Hersteller Lucid Motors will in den kommenden zehn Jahren insgesamt bis zu 100.000 Fahrzeuge an das Königreich Saudi-Arabien liefern. Wie Lucid mitteilt, wurde eine entsprechende Vereinbarung mit der Regierung des Landes getroffen. Demnach will Saudi-Arabien zunächst 50.000 Elektroautos übernehmen. Darüber hinaus bestehe die Option auf weitere 50.000 Autos, so die Mitteilung.