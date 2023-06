Die aktuelle Aktienemission könnte nach Expertenmeinung das weitere Überleben des Konzerns sichern, sofern künftig bei den Kosten gespart wird. Für diese Rettung sorgt wieder einmal der saudische Fonds PIF des Kronprinzen Mohammed bin Salman (37). In Saudi-Arabien baut Lucid seine erste Produktionsfabrik in Übersee – die saudische Regierung hatte sich bereit erklärt, in den kommenden zehn Jahren bis zu 100.000 Fahrzeuge von Lucid zu kaufen.