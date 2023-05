Rawlinson, der jüngst 1300 Mitarbeiter entlassen hatte, begründete die miesen Zahlen in einem Investorencall vor allem mit makroökonomischen Einflüssen. "Unsere Mission und unser Optimismus bleiben unverändert", versuchte Finanzchefin House zu beruhigen. Noch in diesem Jahr werde man mit dem Gravity ein SUV-Modell vorstellen. Um die Finanzen müsse sich niemand Sorgen machen, Lucid habe 4,1 Milliarden Dollar liquider Mittel, das reiche noch mindestens ein Jahr. In Cash sind davon aber nur noch 900 Millionen Dollar übrig geblieben.

Altes Zitat holt Rawlinson ein

Bei Investoren verfangen die Versprechen der Lucid-Spitze immer schlechter. Aktionäre hatten im Vorfeld Fragen einreichen können, den meisten Zuspruch erhielt eine Einsendung, die auf ein früheres Zitat Rawlinsons abzielte: "Ich verspreche gerne zu wenig und liefere gerne zu viel." Bei Lucid sei bislang aber genau das Gegenteil der Fall, warf ein Investor dem CEO vor. Rawlinson betonte, den Frust "sehr ernst" zu nehmen, flüchtete sich dann aber hinter Lieferkettenprobleme, die niemand habe vorhersehen können, und das schwierige Marktumfeld. Lucid befinde sich dennoch weiter in einem "Technologierennen. Und unsere Technologie ist einzigartig."