Lockdown-Folgen Chinas Automarkt bricht um 50 Prozent ein

Die umfangreichen Corona-Locksdowns setzen dem chinesischen Automarkt zu. Im April brach der Absatz der Hersteller in der Volksrepublik im Jahresvergleich um fast die Hälfte ein, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte. Nach der Erholung zum Jahresanfang setzte sich damit der Trend vom März beschleunigt fort.

Der Herstellerverband CAAM misst den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler. Der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) misst indes den Verkauf von Pkw an die Endkunden. China ist für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW der größte Einzelmarkt.

Rund 88 Prozent der Bevölkerung in China haben laut Statista zwei Corona-Schutzimpfungen erhalten, doch hapert es an Auffrischungsimpfungen. Zudem gelten die vornehmlich im eigenen Land hergestellten und verspritzten Vakzine, Sinopharm und Sinovac, nicht als sonderlich wirkungsstark gegen die Omicron-Variante . Obwohl deutliche Kritik an den strengen Lockdown Maßnahmen laut wurde, hatte die chinesische Regierung zuletzt klargestellt, dass sie an ihrer Null-Corona-Politik festhalten werde.

China verschiebt Asien-Spiele auf unbestimmte Zeit

Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass China wegen der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus die Asien-Spiele nun verschieben will. Die Wettkämpfe, die eigentlich im September in der ostchinesischen Metropole Hangzhou ausgetragen werden sollten, werden verlegt, wie chinesische Staatsmedien am Freitag unter Berufung auf die Organisatoren berichteten. Ein neues Datum wurde zunächst nicht genannt.