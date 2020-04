Eine Prognose für das laufende Jahr: ist wegen der "derzeitigen schnelllebigen Veränderungen" nicht drin. Der Umsatz: ist im ersten Quartal um 11 Prozent zurückgegangen. Der operative Gewinn: liegt mit 160 Millionen Euro sogar um zwei Drittel niedriger als ein Jahr zuvor. Die genauen Absatzrückgänge: Werden erstmal gar nicht mitgeteilt.

Mit solchen Zahlen wagte sich Volkswagens Lkw-Holding Traton, zu der unter anderem die großen Lkw-Marken MAN und Scania gehören, am Mittwoch aus der Deckung. Die Coronavirus-Pandemie trifft die Lkw-Bauer mit voller Härte - obwohl ihre Produkte nun mehr denn je gebraucht werden.

Immerhin soll die Truck-Produktion der Traton-Marken in den kommenden Tagen wieder anlaufen, auch wenn die Lieferketten nach wie vor höchst brüchig sind. Staatshilfen will Traton vorerst nicht beantragen, wie CEO Andreas Renschler vor kurzem in einem Interview bekräftigte. Ersatzteile und Service für die Kunden stellen VWs Lkw-Marken wie auch die Konkurrenten sicher, aber Rentschler warnte zuletzt "Ewig halten wir das alles nicht durch, als Unternehmen so wenig wie als Gesellschaft".

Die Lage ist also angespannt, nicht nur bei Traton, sondern auch beim weltgrößten Lkw-Bauer Daimler, der sich bereits vor der Corona-Krise um eine schleichende Machtübernahme aus China Sorgen machen musste. In China hat sich die Lage zwar auch auf dem Lkw-Markt zuletzt normalisiert. Doch in Europa und den USA gingen die Absatzzahlen für schwere Nutzfahrzeuge bereits vor dem weltweiten Produktionsstopp durch die Corona-Krise zurück. Nun wechseln diese beiden wichtigsten Lkw-Märkte erstmal in den freien Fall, wie eine Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman nahelegt, die manager magazin exklusiv vorliegt.

Was sich aus der Finanzkrise für den Lkw-Markt post Corona ableiten lässt

Ersten Schätzungen zufolge, die Oliver Wyman aus mehreren Branchenquellen zusammengetragen hat, dürfte die Lkw-Produktion im ersten Quartal um 19 Prozent in den USA und 27 Prozent in Europa zurückgehen. Richtig hart wird es dann im zweiten Quartal: Da sollen die Fertigungszahlen schwerer Nutzfahrzeuge in den USA um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in Europa sogar um 67 Prozent absacken.

Auch danach dürfte die Produktions- und damit auch die Absatzzahlen nicht schnell wieder hochgehen, warnen die Berater. Bei Pkws werden aktuell staatliche Kaufprämien diskutiert. Über ein solches Stimulusprogramm geht die private Nachfrage dann meist recht schnell wieder hoch. "Im Lkw-Bereich gibt es so etwas aber typischerweise nicht", sagt Wyman-Berater und Studienautor Joachim Deinlein. Die Truck-Nachfrage steigt allenfalls indirekt über staatliche Hilfen für Unternehmen, die dann mit etwas Zeitverzug auch mehr Nutzfahrzeuge nachfragen.

Aus dem letzten großen Nachfrageeinbruch im Lkw-Markt lassen sich durchaus Schlüsse für die Post-Coronavirus-Zeit ableiten. So war die Lkw-Nachfrage vor der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 ziemlich hoch, dann brach diese um gut 50 Prozent ein, erläutert Mit-Studienautor Romed Kelp. "Lkws haben ihren Nachfrage-Peak, den sie 2007 in Europa hatten, noch nicht wieder erreicht", so Kelp. "Das Nachfragetal, das wir gesehen haben, war lang ", drückt er es aus.

Immerhin: Sämtliche staatliche Stabilisierungsmaßnahmen, also Staatshilfen, Kurzarbeitergeld und ähnliches, wirken mittelbar auf die Lkw-Nachfrage. "Alles, was bei meinen Kunden Stabilität produziert, erhöht für Lkw-Hersteller auch die Chancen auf Normalisierung der Verkäufe", meint Kelp.