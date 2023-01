Damit die Verkehrswende gelingt, braucht es gigantische Mengen an kritischen Rohstoffen für die Batteriezellen der Stromer. Doch Experten sehen große Risiken , dass die Batteriezellfabriken genügend Lithium und anderen wichtige Metalle wie Nickel, Kobalt bekommen. Autohersteller nehmen ihre Versorgung mit den wichtigen Rohmaterialien zunehmend selbst in die Hand, um zu verhindern, dass sie zum Flaschenhals beim Elektroboom werden. So hatte der Autobauer Mercedes im vergangenen Oktober einen Liefervertrag für Lithium mit Rock Tech abgeschlossen.