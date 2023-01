Lightyear in Geldnot Das nächste Solarauto-Desaster

Dumm nur, dass der erste Wagen der Marke, der Lightyear 0, noch gar nicht auf der Straße ist – und es auch nicht mehr dorthin schaffen wird. Fühlte sich Hoefsloot in den USA noch "geladen für alles, was kommt", schockte er am Montagabend seine Anhänger: Lightyear hat sich verkalkuliert, der Lightyear 0 wird eingestellt. Dabei war die Produktion des Luxusschlittens, den das Unternehmen für 250.000 Euro verkaufen wollte, erst im Dezember beim finnischen Auftragsfertiger Valmet angelaufen. 946 Einheiten sollten entstehen, mehr als eine Handvoll wurden es nicht. Was mit den fertigen Autos passiert, ist unklar.