Leoni sitzt derzeit auf einem Schuldenberg in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine hatten die Probleme des Kabelbaum-Spezialisten zuletzt noch verschärft: Das Unternehmen produziert einen Teil seiner Kabelbäume für die Autoindustrie in der West-Ukraine und musste die Fertigung nach dem russischen Angriff im Februar zum Teil verlagern.