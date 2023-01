Leoni-Vorstandschef Aldo Kamper nimmt mitten in der Sanierung des Nürnberger Autozulieferers überraschend den Hut. Der 52-jährige Niederländer verlasse das Unternehmen Ende März, "um kurzfristig eine neue Aufgabe übernehmen", teilte Leoni am Montagabend mit. Sein neuer Arbeitgeber soll in Kürze klar sein. Ein Nachfolger für ihn bei Leoni ist noch nicht in Sicht, der Aufsichtsrat will sich darum unverzüglich kümmern.