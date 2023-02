Der angeschlagene Autozulieferer Leoni erwägt eine außerordentliche Hauptversammlung, um sich von den Aktionären einen wohl nötigen Kapitalschnitt genehmigen zu lassen. Die ordentliche Hauptversammlung werde wegen der finanziellen Probleme verschoben, kündigte der scheidende Vorstandsvorsitzende Aldo Kamper (52) am Dienstag an. Mit ersten Großaktionären habe es konstruktive Gespräche gegeben. Die Aktie gab am Dienstagmittag um mehr als 5 Prozent nach.