Der angeschlagene Autozulieferer Leoni will bei seiner Sanierung ohne einen Verkauf des Auto-Kabelgeschäfts auskommen. Stattdessen wird es vermutlich einen Kapitalschnitt geben, bei dem die Aktionäre bluten würden, weil die Banken ihre Schulden in frisches Eigenkapital tauschen wollen, wie das Unternehmen am Freitag in Nürnberg mitteilte.