Der Bremsenkonzern Knorr-Bremse holt den bisherigen Daimler-Manager Frank Markus Weber als neuen Finanzvorstand. Der 50-Jährige übernimmt den Posten zum August und wird damit Nachfolger von Finanzchef Ralph Heuwing, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit.

Weber arbeitete zuletzt als Führungskraft beim Auto- und Lkw-Hersteller Daimler Börsen-Chart zeigen und dessen Tochter Mercedes Benz. Er war früher auch Finanzchef des Nutzfahrzeugbauers Mitsubishi Fuso Truck & Buses in Japan.

Da Knorr-Bremse-Finanzvorstand Heuwing bereits Ende April geht, übernimmt der seit November amtierende Vorstandschef Bernd Eulitz das Finanzressort in der Übergangszeit kommissarisch. Heuwing hatte das Unternehmen zusammen mit dem früheren Chef Klaus Deller an die Börse gebracht. Nach Dellers überraschendem Abgang wegen interner Streitigkeiten hatte sich Heuwing Branchenkreisen zufolge selbst Hoffnung auf die Nachfolge gemacht.

Exodus der Daimler-Finanzer

Frank Weber ist nach Mercedes-CFO Frank Lindenberg der zweite hochrangige Daimler-Finanzer in kurzer Zeit, der das Unternehmen verlassen wird. Im Unternehmen ist bereits von "weiterem Substanzverlust" die Rede.

Lindenberg wird seinen Platz für Harald Wilhelm räumen, der neben dem Amt als Finanzvorstand des Konzern auch den Posten bei Mercedes übernimmt. Wilhelm war 2019 von Airbus gekommen. Bei Daimler heißt es, in Teilen der Führung mache sich langsam Sorge breit, ob Wilhelm wirklich der richtige für den Job sei. Er sehe zwar viele Probleme, habe aber noch keine echten Lösungen präsentiert.

Frank Weber hatte bei Daimler unter anderem den Umbau des Konzerns in eine Holding-Organisation geleitet. Er hatte auch zu den Kandidaten für die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Bodo Uebber gezählt. Für Erstaunen sorgte in Stuttgart offenbar auch, dass der langjährige Investor-Relations-Chef Björn Scheib den Konzern verlässt. Finanzvorstand Wilhelm habe Scheib vor allem den in der Investorenszene nicht besonders gut angekommenen Capital Markets Day im November in London und New York vorgeworfen, heißt es im Unternehmen.

