Ein Mann für die schwierigen Fälle

Marc Llistosella gilt als Sanierer, ein Mann für die schwierigen Fälle. Bis 2018 war er noch Chef der Mitsubishi Fuso Truck & Bus und Leiter von Daimler Trucks in Asien. In den vergangenen Jahren war Llistosella als Gründer und Investor in Start-ups tätig, unter anderem bei Vaionic, einem Entwickler elektrischer Antriebe, und bei der schwedischen Einride, die elektrische und selbstfahrende Nutzfahrzeuge entwickelt. Seine Positionen in Beirat und Aufsichtsrat dieser beiden Unternehmen soll er behalten.