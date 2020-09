Erlös deutlich unter Erwartungen Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert bummelt an die Börse

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert schafft gerade so den Sprung an die Börse. Die Aktien werden am unteren Ende der Preisspanne platziert, der Erlös fällt ein Drittel niedriger aus.