VW-Markenchef Ralf Brandstetter forderte sie in den vergangenen Tagen, auch CSU-Chef Markus Söder spricht sich dafür aus: Eine Kaufprämie- also eine staatliche, finanzielle Unterstützung - für den Erwerb von Neufahrzeugen. Söder will die bisher 6000 Euro Zuschuss für Elektroautos aufstocken, während VW-Manager - und mit ihnen auch Daimler Börsen-Chart zeigen, BMW Börsen-Chart zeigen und Autobranchenverbände - nicht ganz uneigennützig moderne Verbrennerfahrzeuge in eine solche Absatzförderung mit einbeziehen wollen.

Auch die Anschaffung neuer Lkws und Transporter solle vom Staat finanziell unterstützt werden, wünschte sich VWs oberster Nutzfahrzeug-Manager Andreas Renschler vor kurzem in einem Interview.

Die Autobauer hoffen so, den kräftigen Nachfrageeinbruch aufgrund der Corona-Pandemie abfedern zu können. Entscheidungen dazu wird es aber erst in einigen Tagen geben: Am 5. Mai findet im Kanzleramt ein "Autogipfel" statt, bei dem künftige staatliche Förderungen diskutiert werden sollen. Natürlich betonen sämtliche Beteiligten, dass bei den Kaufprämien ökologische Aspekte berücksichtigt werden sollen - allein schon, um nicht erneut mit der Klimaschützer-Bewegung aneinander zu geraten.

Es ginge auch anders, wirft nun ein Verbände- und Unternehmensbündnis ein: Unter dem Schirm der Vereinigung Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF) fordert das Bündnis nun eine Mobilitätsprämie für alle statt einer reinen Auto-Kaufprämie. "Förderungsmaßnahmen sollten nicht nur auf ein Verkehrsmittel ausgerichtet sein", kritisiert BVZF-Geschäftsführer Wasilis von Rauch. Bundesbürger sollten auch bei staatlichen Prämien die Wahl haben, ob sie diese für den Kauf eines Neuwagens verwenden - oder dafür lieber günstiger ein E-Bike leasen oder eine Jahreskarte für Bus und Bahn kaufen.

E-Bike-Käufe und Öffi-Tickets sollten gefördert werden, meint Bündnis

Dem Aufruf des BVZF haben sich mehr als ein Dutzend Verbände, Mobilitätsdienstleister und Unternehmen angeschlossen - unter anderem die Autoclubs ACE und VCD, die Fahrradverbände ADFC und JobRad, der Fahrradhändler Bike&Co, der Deutsche Naturschutzring und die Bahnverbände Pro Bahn und Allianz pro Schiene. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der Zweirad-Industrie-Verband ZIV unterstützen den Aufruf.

Das Bündnis fordert - wenig überraschend - eine nachhaltige Mobilitätswende. Man erwarte, dass sich Menschen frei entscheiden könnten und eine mögliche Kaufprämie auch für Alternativen zu einem Auto in gleicher Höhe verwendet werden könnten, argumentiert das Bündnis in dem Aufruf, der manager magazin vorliegt. So sollten sich mit der staatlichen Förderung auch Pedelecs, Lasten- oder Kinderräder finanzieren lassen - oder auch Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, Bahngutscheine oder Bike- und Car-Sharing-Mitgliedschaften.

Die staatliche Corona-Hilfe müsse "Hand in Hand mit dem Wandel der Mobilität gehen", heißt es in dem Schreiben. Wenn jetzt Milliarden Euro in die Konjunktur gesteckt würden, müsse das auch auf die Ziele Klimaschutz und lebenswerte Städte einzahlen, fordert etwa BVZF-Chef von Rauch.

Ob die Forderung für eine "Mobilitätsprämie" am 5. Mai tatsächlich auf Widerhall in der Politik stößt, muss sich allerdings noch weisen. Allzu gut stehen die Karten dabei wohl nicht - denn die Autoindustrie ist trotz aller Klimawandel-Diskussionen nach wie vor Deutschlands wichtigster Wirtschaftszweig. In der Vergangenheit bekamen die Automanager in Krisenzeiten oft ihre Forderungen erfüllt - wie etwa die "Abwrackprämie" vor einem Jahrzehnt zeigte.