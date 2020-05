14





Die Autobranche und Spitzenpolitiker fordern sie vor dem "Autogipfel" am Dienstag, 5. Mai im Bundeskanzleramt mit Vehemenz: Eine staatliche Unterstützung für den Kauf von Neuwagen, meist Auto-Kaufprämie genannt. "So bald als möglich" brauche die Autoindustrie Klarheit, ob die Nachfrage mit staatlicher Hilfe angekurbelt werden kann, erklärte etwa Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess. Auch Daimler-Chef Ola Källenius dringt auf eine schnelle Entscheidung, ebenso wie Hildegard Müller, Chefin des Auto-Branchenverbandes VDA.

Insbesondere umweltschonende Fahrzeuge sollen mit der Kaufprämie attraktiver werden, erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu. Dennoch läuft die aktuelle Diskussion eher auf eine "technologieoffene" Kaufprämie, also eine staatliche Unterstützung für alle Antriebsarten hinaus.

Dagegen regt sich Widerstand nicht nur von Umweltschützern und Anbietern alternativer Mobilitätsformen, sondern auch etwa vom Mitglied der "Wirtschaftsweisen" Monika Schnitzer. Sie halte eine Kombination von Kaufprämien für Elektroautos und Investitionen in Ladeinfrastrukturen für sinnvoll, wie sie jüngst der "Rheinischen Post" erklärte.

Deutschland streitet also, wie schon bei der Abwrackprämie vor elf Jahren, über Sinn und Unsinn einer solchen staatlichen Maßnahme. Die Wirtschaftsberatung Deloitte bezieht in der hitzigen Diskussion Stellung und lenkt den Blick auf die Zahlen.

10 Millionen E-Autos bis 2030 waren schon vor Corona unrealistisch

Die Berater haben in einer Studie untersucht, wie sich die Coronavirus-Pandemie auf die deutschen Elektroauto-Zulassungen auswirken könnte und was mögliche staatliche Stützen rein für E-Autos brächten. Die Studie liegt manager-magazin.de exklusiv vor - und sie zeichnet ein Bild, das selbst ohne den Coronakrisen-Effekt eher in Richtung staatlicher Selbstüberschätzung weist.

Denn das 2019 ausgerufene Ziel der Bundesregierung, bis 2030 10 Millionen Batterieelektroautos und Plugin-Hybride auf den Straßen zu haben, war bereits ohne die Coronavirus-Pandemie nicht erreichbar, schreibt Deloitte-Autoexperte Harald Proff. Laut Deloittes Prognose vom Januar 2020 werden 2030 höchstens 6,2 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die damalige Untersuchung berücksichtigte bereits die Ende 2019 beschlossene erhöhte Kaufprämie für Elektroautos, der sogenannten "Umweltprämie", von bis zu 6000 Euro.

Corona könnte den Absatz von Elektroautos um bis zu 500.000 Fahrzeuge reduzieren

Nun hat Deloitte auch den Effekt der Coronavirus-Pandemie in sein Prognosemodell aufgenommen - mit ernüchterndem Effekt. Die Coronakrise könnte den Absatz von Batterie-Elektroautos und Plugin-Hybriden in Deutschland nun "sogar um bis zu 500.000 Fahrzeuge reduzieren", heißt es in dem Modell. Bleibt die aktuelle Kaufprämie also gleich, fahren laut Deloitte im Jahr 2030 nur 5,7 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen.

"Der Effekt der Coronakrise ist negativ für den Elektroauto-Absatz, sofern es keine kompensierende Maßnahme gibt", sagt Deloitte-Partner Harald Proff. Denn aktuell kaufe niemand ein Auto, was die Gesamtzulassungen drücke. Voraussichtlich erst Ende 2021 werde der Neuwagenmarkt wieder auf dem Niveau von 2019 sein, meint Proff. Viele Elektroauto-Interessenten würden aktuell zudem wohl den Kauf eines E-Fahrzeugs verschieben, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen haben. "Finanziell wird ein teureres Elektroauto weniger in Betracht gezogen als konventionelles Fahrzeug"," sagt Proff.