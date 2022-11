Das neue Mandat von Willie Hamburg birgt Konfliktpotenzial. Denn die Grünen-Politikerin fährt laut Medienberichten selbst kein Auto, ist bekennende Radfahrerin und gilt als Autobahn-Gegnerin.

Willie Hamburg für Schließung des Xinjiang-Werks

Was Volkswagen angeht, hatte sich Willie Hamburg zu ihrer Zeit als Oppositionsführerin kritisch über die China-Strategie des Autobauers geäußert. So kritisierte sie Volkswagens Engagement in der chinesischen Region Xinjiang scharf, in der die chinesische Führung die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt und umerzieht. Der Wolfsburger Autobauer unterhält in der Region ein Werk. Das Werk diene offenbar "der chinesischen Führung dazu, die Gewalt gegen die Uiguren zu verharmlosen", erklärte Willie Hamburg im niedersächsischen Landtag Mitte des Jahres, "ein deutscher Konzern sollte dem keinen Vorschub leisten." VW verteidigte seine Präsenz dort immer wieder. China ist der wichtigste Absatzmarkt des Autobauers.