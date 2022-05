Der Marketing-Experte Jorn Teske (54) hat seine Karriere in der Tabakindustrie begonnen. Über ein Sponsoring-Projekt gelangte er in den Motorsport und ist seit 2005 für die Hockenheim Ring GmbH tätig, seit 2019 als deren Co-Chef. Die Rennstrecke in Baden-Württemberg wurde 1932 eingeweiht, ab 1970 fanden dort insgesamt 37 Formel-1-Rennen statt, der vorerst letzte Große Preis von Deutschland im Jahr 2019.

manager magazin: Herr Teske, Audi und Porsche planen den Einstieg in die Formel 1 . Damit steigen bei den Zuschauern die Erwartungen, dass wieder Rennen in Deutschland gefahren werden. Wann ist es so weit?

Jorn Teske: Wir als Rennstrecke wünschen uns schon sehr lange die Rückkehr der Formel 1. Mit dem möglichen Einstieg von gleich zwei neuen deutschen Herstellern, steigt der Druck auf die Formel 1, hierzulande zu starten. Es stellt sich die Frage, ob nicht nur für die Fans, sondern auch für die neuen Hersteller ein Rennen im Heimmarkt wirklich wichtig ist. Jetzt wäre sicherlich ein guter Moment ein solches Interesse gegenüber der Formel 1 zu formulieren und sich dafür einzusetzen.

Rennstrecken wie der Hockenheimring oder auch der Nürburgring haben eine lange Tradition im Motorsport. Aber die Rennen finden heute in Staaten statt, die bislang überhaupt nicht viel mit Motorsport zu tun hatten wie etwa Bahrain. Nervt Sie das nicht? Wirtschaftlich ist das durchaus nachvollziehbar. Schon zu Zeiten von Bernie Ecclestone hat sich die Formel 1 auf die Fahne geschrieben, neue Märkte für den Sport zu erschließen; die neuen Eigner setzen diesen Kurs fort. Die Neueinsteiger haben für die Austragung der Rennen so hohe Summen geboten, dass wir als Land mit großer Rennhistorie nicht mehr mithalten konnten.

Woran liegt das? Deutschland ist doch ein reiches Land. Wir als Hockenheim-Ring GmbH erhalten keinerlei Unterstützung seitens der öffentlichen Hand oder auch aus der Privatwirtschaft. Die Finanzierungslücken, die sich bei einem Rennen auftun, dessen Antrittsgebühr und Ausrichtungskosten nicht durch die Ticketpreise gedeckt werden können, werden in anderen Ländern oft aus öffentlichen Töpfen gestopft. Mit Steuergeldern also. Das sind pro Rennen zweistellige Millionenbeträge und mehr.

Warum machen das andere Länder? Etwa, weil ein Land die Formel 1 als Marketinginstrument für den eigenen Tourismus sieht. Und das ist übrigens nicht nur in den neuen Märkten der Fall, sondern auch bei den meisten noch verbliebenen europäischen Austragungsorten.

Und das ist in Deutschland anders? Wie könnte eine Lösung für Deutschland aussehen? Auch in Deutschland gibt es nachweislich bedeutende regionalökonomische Effekte durch die Austragung der Formel 1 – Region, Land und Bund profitieren durch Wertschöpfung und Steuereffekte. Doch anders als beispielsweise in Frankreich, Italien oder Belgien scheint es hierzulande politisch nicht opportun zu sein, sich dafür einzusetzen. Aber die Beträge, die für die Ausrichtung der Rennen durch die Formel 1 aufgerufen werden, sind schon immens. Dann nennen Sie doch mal eine Summe? Ungern. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass es Rennen in Deutschland nur geben wird, wenn die verschiedenen Parteien enger zusammenrücken. Sowohl die Formel 1 muss Abstriche machen und noch einmal überdenken, ob man von den Traditionsrennstrecken die gleiche Gebühren nehmen muss wie von den neuen Staaten; Hersteller wie Audi, Porsche oder Mercedes, die für die Formel 1 elementar wichtig sind, könnten ihre Relevanz bei diesem Thema sicher einbringen. Aber auch wir als Rennstreckenbetreiber und Promoter müssen unseren Beitrag leisten. Wobei ich ehrlich behaupten kann, dass wir in der Vergangenheit bereits an unsere Grenzen gegangen sind und es uns nicht um die Erzielung von Gewinnen, sondern die Abdeckung etwaiger Risiken geht.