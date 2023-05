Neligan will das Schnellladen in Innenstädte bringen. Dort gibt es heute zumeist nur langsame AC-Säulen mit maximal 22 Kilowatt Ladeleistung. Mehr lässt das Stromnetz vielerorts nicht zu. Wenn doch, wären für den Anschluss ans Mittelspannungsnetz größere Bauarbeiten nötig. Neligans Lösung: Jolts Ladesäulen nutzen integrierte Batterien als Pufferspeicher. Sie kommen so mit einem Anschluss ans Niederspannungsnetz aus und können trotzdem bis zu 320 Kilowatt abgeben. E-Autofahrer sollen so Strom für 200 Kilometer Reichweite in zehn Minuten nachladen können.