Der Mutterkonzern des britischen Autobauers Jaguar Land Rover, Tata, will in England nach eigenen Angaben eine der größten Akku-Fabriken für E-Autos in Europa bauen. Wie der indische Konzern am Mittwoch ankündigte, soll die "Gigafabrik" künftig jährlich Batterien mit einer Speicherkapazität von insgesamt 40 Gigawattstunden produzieren. Dafür will der Konzern mehr als vier Milliarden Pfund (umgerechnet 4,62 Milliarden Euro) investieren. Die Produktion soll bereits im Jahr 2026 aufgenommen werden.