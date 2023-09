Chinesischer VW-Partner Xpeng will 2024 auf deutschen Markt

Der chinesische Elektroautobauer Xpeng will im kommenden Jahr mit seinen Fahrzeugen auch in Deutschland an den Start gehen. Nach einigen nordeuropäischen Märkten sollen die Modelle 2024 auch hierzulande verkauft werden, sagte Vize-Verwaltungsratschef Brian Gu am Montag auf der IAA in München. Der Schritt auf den deutschen Markt sei ein großer und strategisch sehr bedeutender für das Unternehmen, den man vorsichtig geplant habe. "Unser Erfolg in Deutschland wird unseren Erfolg in Kontinentaleuropa bestimmen", sagte Gu.





Der Autobauer will seine Autos in Deutschland über Händler verkaufen und nicht nur online, so Deutschland-Manager Markus Schrick. Große Flagship-Stores sind nicht geplant. Xpeng ist in Europa derzeit in Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden vertreten. Die Firma hat derzeit die Modelle G9, P7 und den im Juli in China eingeführten G6 im Programm. Man wolle sich "sehr wettbewerbsfähig" im Markt positionieren. Xpeng kooperiert in China mit Volkswagen. Zusammen wollen die Autobauer zwei Elektro-Mittelklassemodelle entwickeln.