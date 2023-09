In Skandinavien sind sie schon seit ein paar Monaten auf dem Markt, jetzt will der chinesische Elektroautobauer Xpeng auch nach Deutschland – mit einer Mittelklasse-Limousine namens P7 und einem Oberklasse-SUV, bei dem G9 am Heck steht. Das fährt mit gut 404 kW/550 PS knapp 600 Kilometer weit und gehört mit einer Ladeleistung von 300 kW zu den Sprintern an der Steckdose.

Im kommenden Jahr will Xpeng mit seinen Fahrzeugen in Deutschland an den Markt gehen. Der Autobauer will seine Autos hierzulande über Händler verkaufen und nicht nur online, so Deutschland-Manager Markus Schrick. Xpeng ist in Europa derzeit in Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden vertreten.