Infineon investiert fünf Milliarden Euro

Infineon und Intel wollen in Dresden und Magdeburg neue Chipfabriken bauen. Infineon will allein fünf Milliarden Euro investieren und rechnet mit einer staatlichen Förderung von einer Milliarde Euro. Es sollen rund 1000 neue Jobs entstehen. Infineon plant in Dresden, eine neue Fabrik für Analog- und Mixed-Signal-Chips sowie Leistungshalbleiter zu bauen. Zuletzt hieß es, dass sie im Herbst 2026 in Betrieb gehen könne.