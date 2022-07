Die geopolitische Gemengelage sei ihm bewusst, "natürlich ist das alles nachvollziehbar", sagt Habisreutinger. Doch Ende 2021 habe ihm sein Händler dringend empfohlen, vor dem Jahreswechsel die Bestellung für 2022 aufzugeben. Schon wenig später, sei er gewarnt worden, drohten Preiserhöhungen. Habisreutinger kaufte.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wurde er zwar darauf hingewiesen, dass sich für Unternehmer "in jedem Fall der Kaufpreis im gleichen Verhältnis" wie der Nettolistenpreis verändere, sollte es zwischen der Bestellung und der Auslieferung zu Preisanpassungen kommen. Die AGB las er aber nicht; "so einen Fall gab es in unserer langjährigen Beziehung mit Daimler auch noch nie."