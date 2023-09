Quo vadis, Oliver Blume? Die Auftaktveranstaltung des Volkswagenkonzerns stand unter dem Motto “Success by Design”. Blume will dem Design mehr Bedeutung verschaffen, mit dem Look der erfolglosen E-Modelle ID.3, ID.4 und Co. ist er wohl nicht zufrieden. Der Blick auf die Studie VW ID. GTI Concept verrät: Bei VW Pkw scheint es zurück in die Zukunft zu gehen.