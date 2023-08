Automesse in München Chinesische Automarken erobern die IAA Mobility

Die westlichen Autobauer holen allerdings auf und präsentieren konkurrenzfähige Fahrzeuge. Sie werden dabei aber durch steigende Kosten und eine schwächelnde Konjunktur gehemmt. Dagegen profitieren die Chinesen von einer günstigen Produktion in ihrer Heimat und haben eine eigene Batterieproduktion aufgebaut, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Vor allem BYD kommt zugute, dass der Hersteller neben Autos auch innovative Akkus herstellt. Der Konzern aus Shenzhen hat VW in China gerade als Marktführer im Gesamtmarkt verdrängt und nimmt weltweit nun Tesla ins Visier.

Wechselbereitschaft der Kunden steigt

In Europa treten die Chinesen dem Center Automotive Research (CAR) zufolge zunächst mit Autos im oberen Preissegment an. Grund ist, dass hier höhere und teurere technische Standards für eine Zulassung gelten. Die deutschen Hersteller bieten – bis auf die Stromlimousine EQS von Mercedes – in China ihre Wagen günstiger an als in Deutschland. Das liegt auch am Preiskampf dort, den Tesla geschnürt hat, um Marktanteile zu gewinnen.