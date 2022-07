Alles in allem ist es Diess in den letzten Jahren aber gelungen, Elektroautos im Volkswagenkonzern aus der absoluten Irrelevanz herauszuführen. Problemlos verlief der Hochlauf der Stromer nicht, das zeigt nicht nur das Beispiel China. Auch der mehrfach verschobene Start des ID.3 hatte intern wie extern für Unruhe gesorgt. Lange hatte VW beim ersten MEB-Modell mit Softwareproblemen zu kämpfen.

Stand jetzt will Volkswagen 2023 die Marke von einer Million verkaufter E-Autos im Jahr zu knacken. Im laufenden Jahr plant der Konzern mit rund 700.000 Einheiten, ihr Anteil soll so auf sieben bis acht Prozent am Gesamtabsatz zulegen. Dafür braucht es im zweiten Halbjahr mehr Tempo: in den ersten sechs Monaten 2022 lieferte Volkswagen 217.100 E-Autos aus. Bis 2025 wollen die Wolfsburger weltweit größter Elektroautohersteller werden. 2026 soll jeder vierte verkaufte Neuwagen reinelektrisch sein, 2030 jeder zweite.

Blume rief für Porsche noch höhere E-Ziele aus

Um jene Ziele erreichen zu können, investiert Volkswagen in den kommenden Jahren 89 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung. Das Geld fließt längst nicht nur in neue Modelle. Unter anderem baut der Konzern eigene Gigafabriken , um bei der Versorgung von Batteriezellen unabhängiger zu werden. Ab 2025 soll in Salzgitter eine "Einheitszelle" startklar sein, die dann in 80 Prozent aller Konzern-Elektroautos eingesetzt werden soll. Die Komplexität würde dadurch sinken. Daneben werden weitere klassische Produktionswerke auf die Fertigung von E-Autos umgestellt, in Deutschland ist das bereits an rund der Hälfte der Volkswagen-Standorte geschehen. Auch Ladenetze zieht der Konzern teils in Eigenregie, teils mit Partnern hoch.

Volkswagen wäre nicht Volkswagen, wenn nicht auch der Plattformgedanke weiterentwickelt würde. Für besonders leistungsstarke Elektroautos arbeiten Porsche und Audi an der "Premium Plattform Electric" (PPE) als Ergänzung zum MEB. Sie soll die J1-Plattform ablösen, auf der beispielsweise der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT aufbauen. Erste PPE-Modelle sollen der elektrische Porsche Macan und der Audi Q6 e-tron werden. Für 2026 hat der Konzern darüber hinaus eine Art Super-Plattform namens SSP (Scalable Systems Plattform) angekündigt, auf der langfristig 40 Millionen E-Fahrzeuge produziert werden sollen. Jene Projekte werden sich aber wohl wegen Problemen bei der Software-Tochter Cariad verzögern.

Den Weg für all jene Vorhaben hat vor allem Herbert Diess geebnet, weiter umsetzen muss sie nun Oliver Blume (54). Dem wird zwar nachgesagt, weniger radikal als Diess zu denken. Blume setzt sich auch für E-Fuels, also mit Grünstrom hergestellte Kraftstoffe ein. Kritik erntete er jüngst für seinen sehr guten Draht zu Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) bei dem Thema. Der künftige Volkswagenchef plant mit E-Fuels aber aller Voraussicht nach vor allem für Bestandsfahrzeuge.