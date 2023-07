Vorstandsumbau Großes Stühlerücken bei der Mercedes-Benz Bank

Christina Schenck trat 2005 in die damalige Daimler Financial Services AG in Berlin ein. Seither hatte sie verschiedene Aufgaben und Führungspositionen an unterschiedlichen Standorten inne, unter anderem als Chief Risk Officer bei Mercedes-Benz Financial Services in Australien, als Leiterin Credit and Operations für Daimler Mobility Africa & Asia Pacific in Singapur sowie als Vorständin für Finanzen und Controlling bei der Mercedes-Benz Bank AG.