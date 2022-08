Der chinesische Automobilhersteller Great Wall Motor startet noch in diesem Jahr in Deutschland. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, sollen im vierten Quartal 2022 die Modelle Ora Funky Cat und Wey Coffee 01 hierzulande auf die Straßen kommen. Für den Import aus China hat sich Great Wall einen mächtigen Partner ausgesucht: die Emil Frey Gruppe.