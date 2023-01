Das Unternehmen stellt in Mosel Gelenkwellen für Autos her. Das Werk war bereits zu DDR-Zeiten 1981 gegründet worden und befindet sich in Zwickau direkt neben der Autofabrik von Volkswagen. Begründet wurde die geplante Werksschließung in Sachsen mit strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund werde die Auslastung des Werks in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen.