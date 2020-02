Negativrekord in der deutschen Wirtschaft: Vergangenes Jahr gab es so viel Gewinn- und Umsatzwarnungen in Deutschland wie seit 2011 nicht. Die 306 im Prime Standard gelisteten Unternehmen warnten insgesamt 171-mal, dass sie die zuvor geplanten Umsatz- und Gewinnziele nicht erreichen können. Das ist ein Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Nur im Dax Börsen-Chart zeigen ging die Zahl der Warnungen zurück: von 16 auf 11. In den übrigen Indizes wurde hingegen deutlich häufiger vor schlechten Zahlen gewarnt als im Vorjahr. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die seit 2011 diese Daten erhebt.

Unerfreulich ist ein weiteres Ergebnis der Studie: Erstmals seit dem Jahr 2014 lag die Zahl der Unternehmen, die ihre eigenen Ziele verfehlten, höher als die Zahl derer, die sich besser als angekündigt entwickelten: 171 Gewinn- oder Umsatzwarnungen stehen 125 positiven Meldungen gegenüber.

"2019 war ein sehr schwieriges Jahr für viele deutsche Unternehmen. Die Aussichten waren zwar ohnehin nicht übermäßig positiv - tatsächlich entwickelten sich die Geschäfte aber vielfach noch schlechter als erwartet", sagt EY-Partner Martin Steinbach. "Die weltweite Konjunktur hat deutlich an Kraft verloren, der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt sorgte an den Börsen für zusätzliche Unsicherheit."

Autobranche leidet am stärksten

Die Autoindustrie schloss im Vergleich aller Branchen am schlechtesten ab: Zehn der zwölf börsennotierten Autokonzerne- oder Zulieferer mussten ihre Prognosen nach unten korrigieren. "Die weltweite Autokonjunktur entwickelt sich schwach, die technologischen Herausforderungen sind enorm", sagt EY-Partner Marc Förstemann. Dieses Jahr und 2021 bleiben die Herausforderungen enorm: "Das Hochfahren der Elektromobilität kostet die Autokonzerne Milliarden. Gleichzeitig führen die Nachwehen der Diesel-Krise zu anhaltenden finanziellen Belastungen", sagt Förstemann, der zudem auf die ambitionierten CO2-Vorgaben der EU-Kommission hinweist.

Branchen mit engen Verbindungen zur Automobilbranche erwiesen sich im vergangenen Jahr als besonders anfällig - so musste gut jedes zweite Chemieunternehmen seine Erwartungen nach unten korrigieren.

Auf die Kurse wirkten sich die Gewinnwarnungen erheblich aus - obwohl die Märkte angesichts der konjunkturellen Eintrübung eigentlich auf schlechte Zahlen vorbereitet waren. Im Durchschnitt sanken die Kurse am Tag der Warnung um sieben Prozent, die Gewinnziele wurden dabei um durchschnittlich 37 Prozent nach unten korrigiert. Wenn hingegen Unternehmen ein Übertreffen ihrer Prognosen ankündigten, führte das am Tag der ad-hoc-Meldung im Schnitt zu einem Anstieg des Aktienkurses um vier Prozent - was allerdings auch mit einer deutlich geringeren durchschnittlichen Anhebung des Gewinnziels um 18 Prozent korrespondierte.

Energiebranche mit meisten Prognoseanhebungen

Im Vergleich aller Branchen meldeten Energiefirmen am häufigsten Prognoseanhebungen: 3 von 5 Unternehmen dieses Sektors übertrafen ihre eigenen Ziele. Deutlich überdurchschnittlich war der Anteil positiver Prognoseänderungen auch in den Branchen Pharma, Biotechnologie, Medtech, Technologie und bei Finanzdienstleistern, wo jeweils mindestens zwei von fünf Unternehmen ihre Prognose nach oben korrigierten. Deshalb sagt EY-Partner Marc Förstemann auch: "Wir sehen nach wie vor keine flächendeckende Krise."

Großunternehmen haben vergleichsweise selten eine Gewinn- oder Umsatzwarnung herausgegeben: 34 Unternehmen haben im ersten Halbjahr 2019 mindestens eine dieser Hiobsbotschaften publiziert. Dagegen gab es 52 Gewinn- oder Umsatzwarnungen in der Größenklasse der Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen einer und fünf Milliarden Euro - in keiner anderen Umsatzklasse ist der Wert höher. Mit Abstand am höchsten ist der Anteil der Unternehmen, die 2019 mindestens eine positive Gewinn- oder Umsatzkorrektur herausgegeben haben, in der Größenklasse der Unternehmen mit Jahresumsätzen von 100 bis 250 Millionen Euro. Am seltensten gab es hingegen positive Prognoseänderungen bei Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als fünf Milliarden Euro zu verzeichnen.