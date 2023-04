Strom für E-Autos GM und Samsung bauen gemeinsam Akku-Fabrik

Zahlreiche Konzerne investieren in Nordamerika in neue Batteriezellfabriken, um von dem Inflation Reduction Act zu profitieren, den die US-Regierung aufgelegt hat. Auch Kanada wirbt mit hohen Finanzhilfen um ausländische Investoren. Volkswagen etwa baut dort seine größte Batteriezellfabrik. Der europäisch-amerikanische Autokonzern Stellantis will in den USA zusammen mit Samsung SDI mehr als 2,5 Milliarden Dollar in eine Batterie-Fabrik im US-Bundesstaat Indiana investieren. In Kanada plant Stellantis zusammen mit LG Energy ein gut vier Milliarden Dollar schweres Akku-Projekt.