Beim US-Autobauer General Motors (GM) wird erstmals seit 2007 landesweit gestreikt. Tausende Beschäftigte haben ihre die Arbeit niedergelegt. Der Streik begann um Mitternacht (Ortszeit), teilte die Gewerkschaft UAW im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der Ausstand betrifft Gewerkschaftsangaben zufolge rund 48.000 auf Stundenbasis beschäftigte Arbeitnehmer. Die US-Autogewerkschaft UAW hatte zu den Streiks aufgerufen, da die Tarifverhandlungen mit dem Management bislang ergebnislos geblieben sind.

"Wir tun das nicht leichtfertig", sagte UAW-Vertreter Terry Dittes in Detroit. "Das ist unser letztes Mittel." Der Streikaufruf sei bei einem Treffen von Gewerkschaftsvertretern aus dem ganzen Land beschlossen worden. Ein länger anhaltender Arbeitskampf könnte dazu führen, dass GM die Produktion in Nordamerika herunterfahren muss. GM erklärte, das Unternehmen sei "enttäuscht". Der Konzern habe in den Verhandlungen ein "starkes Angebot" gemacht. Ziel bleibe, eine "gute Zukunft für unsere Angestellten und unser Unternehmen".

Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden. Beide Seiten streiten über diverse Themen wie Löhne, Gesundheitsvorsorge, Zeitbeschäftigung, Arbeitsplatzgarantien, mögliche Werksschließungen und Gewinnbeteiligungen. Die Gewerkschaft will durchsetzen, dass Werke in Ohio und Michigan nicht geschlossen werden. Zudem argumentiert die UAW, dass die Arbeiter nach Jahren mit Rekordgewinnen eine höhere Bezahlung verdienten.

Im vergangenen Jahr wies GM einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 11,8 Milliarden Dollar oder 10,6 Milliarden Euro aus. Allerdings ist der Ausblick unsicher, auch wegen des Handelsstreits mit China. GM hatte im November die Schließung von fünf Standorten angekündigt, in den Bundesstaaten Michigan und Ohio.

Die Beschäftigten von GM traten zuletzt vor zwölf Jahren während der Tarifverhandlungen in einen zweitägigen Streik. Schmerzhafter verlief allerdings der Arbeitskampf im Jahr 1998 in Flint, Michigan, der 54 Tage dauerte und den führenden US-Autobauer mehr als zwei Milliarden Dollar kostete.

