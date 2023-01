Wenn der Vorstoß von der Motorsportorgansation FIA genehmigt wird, soll das neue Team in den USA beheimatet sein. Zusätzliche Standorte soll es in Großbritannien geben. "Das Andretti-Cadillac-Team wird sein Interesse bekunden, sollte die FIA einen formalen Prozess eröffnen", hieß es. Man wolle dann "so schnell wie praktisch möglich" mit mindestens einem amerikanischen Fahrer an den Start gehen.