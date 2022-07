Wie der Wettbewerber Ford forciert auch General Motors den Schwenk zur Elektromobilität. So will GM nach früheren Aussagen bis 2025 mehr als 35 Milliarden Dollar investieren, um vor allem günstige E-Modelle auf den Markt zu bringen - ein Segement, in dem der Platzhirsch Tesla nicht unterwegs ist.

Wie andere globale Automobilhersteller hatte auch GM in den letzten Quartalen mit Unterbrechungen in der Lieferkette zu kämpfen. Angang Juli zählte der Autobauer etwa 95.000 Fahrzeuge - viele davon margenstarke SUVs - die wegen fehlender Bauteile nicht ausgeliefert werden können. GM-Händler in den USA bekamen das empfindlich zu spüren, ihre Lagerbestände sind weiterhin knapp. Wie die meisten Autohersteller verbucht GM die Einnahmen erst dann, wenn ein fertiges Fahrzeug an die Händler ausgeliefert wird.