"Felicity Ace" Frachter mit tausenden VW-Luxusautos sinkt vor den Azoren

Der ausgebrannte Frachter mit knapp 4000 Autos der VW-Gruppe ist am Dienstag in rauer See im Atlantik gesunken, während das Schiff abgeschleppt wurde. Das Feuer auf der „Felicity Ace“ war am 16. Februar bei den Azoren ausgebrochen.