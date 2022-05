Jahrelang galt die Formel 1 als Auslaufmodell: Geführt vom Alleinherrscher Bernie Ecclestone rasten die PS-Protze verlässlich am Zeitgeist vorbei. Inzwischen aber hat die Leistungsschau der Verbrenner-Autos ganz offensichtlich die Kurve bekommen: Die Zuschauerzahlen steigen, die Granden der Branche finden wieder Gefallen.

Nun wollen sogar gleich zwei Spitzenmarken des Volkswagen-Konzerns einsteigen: Porsche und Audi. Warum die Formel1 plötzlich wieder eine attraktive Werbebühne bietet, was sich Porsche und Volkswagen davon versprechen, warum BMW nicht einsteigen will und wie das alles mit dem aufziehenden Zeitalter der Elektromobilität zusammenpasst, darüber informiert in diesem Podcast die manager-magazin-Expertin Margret Hucko im Gespräch mit den Chefredakteuren Sven Clausen und Martin Noé.