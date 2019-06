Die nächste Hiobsbotschaft für Großbritanniens Autoindustrie: Der US-Autobauer Ford schließt ein Motorenwerk im britischen Bridgend. Weitere 1700 Jobs dieser einst boomenden Branche in Großbritannien gehen damit verloren.

11





Ford will im Zuge der Sanierung seines Geschäfts in Europa sein Werk in Bridgend (Südwales) im kommenden Jahr schließen. Damit stehen weitere 1700 Arbeitsplätze in der britischen Autoindustrie zur Disposition.

Die Produktion des 1,5-Liter-Benzinmotors von Ford werde im Februar eingestellt, während der Vertrag zur Lieferung des Jaguar Land Rover (JLR) im September 2020 ausläuft, berichtet der englischsprachige Dienst von Reuters am Donnerstag. Im Werk Bridgend wurden 2018 rund 20 Prozent der 2,7 Millionen britischen Automobilmotoren gebaut. Ford wird die Schließung des Werks rund 650 Millionen Dollar kosten.

"Eine veränderte Kundennachfrage und Kostennachteile sowie das Fehlen zusätzlicher Motormodelle für Bridgend machen das Werk in den kommenden Jahren wirtschaftlich untragbar", zitiert Reuters Stuart Rowley, Präsident von Ford Europe. Ford restrukturiert sein defizitäres Geschäft Europa in verschiedenen Märkten. So hatte der Autobauer unter anderem angekündigt, 5000 Stellen allein Deutschland abbauen zu wollen.

Honda zieht weg, auch Jaguar Land Rover streicht Tausende Jobs

Der einst florierende britische Automobilsektor, der seit den 1980er Jahren hauptsächlich von ausländischen Automobilherstellern wieder aufgebaut wurde, leidet seit gut zwei Jahren unter Absatz-, Produktions- und Investitionseinbrüchen. Diese sind teils eigenen Versäumnissen aber auch durch das Gezerre um den Brexit geschuldet. 2018 rutschten die Autoverkäufe auf der Insel um rund 9 Prozent ab. Im laufenden Jahr gaben die Verkäufe um weitere 3 Prozent nach. Gut 800.000 Menschen arbeiten insgesamt noch in der britischen Autoindustrie.

Fords Finanzchef Bob Shanks hatte schon vor längerer Zeit vor einem "No-Deal Brexit" gewarnt. Dieser sei für die britische Industrie und insbesondere für Fords Geschäft im Land "katastrophal". Die Gefahr eines Ausscheidens Großbritanniens ohne Vertrag ist nach wie vor hoch.

Fords Ankündigung ist der nächste Schlag für die Branche in diesem Jahr, nachdem Jaguar Land Rover angekündigt hat, rund 4500 Jobs in Großbritannien abzubauen. Honda wiederum hatte angekündigt, im Jahr 2021 sein britisches Werk in Swindon zu schließen, womit weitere 3500 Jobs verloren gehen. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Im vergangenen Jahr wurde hier nahezu jedes zehnte aller in Großbritannien gefertigten Autos produziert.

Hoffnung auf neuen Partner in Bridgend erfüllten sich nicht

Ford betreibt zwei Werke in Großbritannien, die Motoren für den Export nach Deutschland, die Türkei, USA und andere Länder produzieren. Die Beschäftigten in Bridgend hatten lange Zeit darauf gehofft, zusammen mit einem neuen Partner Komponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge produzieren zu können, um die überschüssigen Kapazitäten auszulasten. Man habe "erhebliche Anstrengungen" in dieser Hinsicht unternommen. "Sie waren aber nicht erfolgreich", teilte Ford mit. Die britische Gewerkschaft kündigte Widerstand gegen die Pläne von Ford an.