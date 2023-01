Der von Jim Farley (60) geführte US-Autohersteller Ford will bei neuen Generationen von Elektrofahrzeugen in Europa außer den Konzepten des Partners Volkswagen mittelfristig weitere Plattform-Technologien einsetzen. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen auch Autos mit einem firmeneigenen System vom Band laufen, wie der Elektrofahrzeug-Chef von Ford in Europa, Martin Sander (55), in einem Interview mit der "Financial Times ". Zugleich sei keine "endgültige Entscheidung" über die weitere Zusammenarbeit mit den Wolfsburger getroffen worden, hieß es.