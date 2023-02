Kosten zu hoch, Qualität zu niedrig

Ford verfehlte sein eigenes, ohnehin niedriges Ziel von 11,5 Milliarden Dollar beim bereinigten operativen Ergebnis um etwa 10 Prozent und erreichte nur 10,4 Milliarden. Dabei war die Entwicklung gerade im Schlussquartal negativ und enttäuschte so auch im direkten Vergleich zum Konkurrenten General Motors. Die Nummer eins in den USA hatte mit einem operativen Gewinnplus im vierten Quartal geglänzt und Analysten mit einem optimistischen Ausblick überrascht. Die Aktie von Ford tauchte am Freitag um mehr als 5 Prozent ab.

Als Konsequenz kündigte Finanzchef John Lawler "sehr aggressive" Maßnahmen an, um die Kosten in Produktion und in der Lieferkette zu senken, die weit über die schon bekannten hinausgehen. "Alles ist auf dem Tisch." Entlassungen und Werksschließungen könnten dazugehören. "Wir haben Chancen bei den Materialkosten. Wir haben Chancen bei der Fertigung. Wir haben Chancen in unserer gesamten Lieferkette. Es geht wirklich um die industrielle Plattform und ein Teil davon wird die Produktivität sein", sagte er. Es gebe auch Möglichkeiten, die Komplexität zu reduzieren.