Auch in Europa vollzieht Ford den Wechsel zur Elektroautoproduktion. Die Beschäftigten im Werk Saarlouis bekommen das empfindlich zu spüren. Denn auf dem alten Kontinent will der US-Hersteller seine E-Autos künftig im spanischen Valencia fertigen und nicht im Saarland, hatte der Konzern Ende Juni mitgeteilt. Am saarländischen Standort mit 4600 Beschäftigten läuft die Fertigung des Verbrennermodells Focus im Jahr 2025 aus. Wie es in Saarlouis weitergeht, ließ Ford bislang offen. In Fords Europazentrale in Köln sieht es besser aus: Ford will nach früheren Aussagen diesen etwa dreimal so großen Standort mit einer Milliardeninvestition stärken.