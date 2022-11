Vorruhestand mit Mitte 50, davon träumt wohl so mancher: Fords Vize-Präsident Steven Armstrong (58), Europa-Chef Stuart Rowley (55) und Lincoln-Chefin Joy Falotico (55) dürfen diesen Traum jetzt leben. Das Unternehmen kündigte in einer Pressemitteilung den Abgang der drei Topmanager an. Ob der allerdings so ganz freiwillig vonstattengegangen ist, bleibt offen, offiziell zumindest haben sich alle drei für den Ruhestand entschieden.