Elektroautos Ford folgt Tesla und senkt den Preis für den Mustang Mach-E

Die Preissenkung macht den Mach-E in doppelter Hinsicht für potenzielle Käufer attraktiver. Denn damit kommt mindestens eine Version des Mach-E wahrscheinlich in den Genuss der Steuergutschrift in Höhe von 7500 Dollar, da der Verkaufspreis des Elektroautos dann nicht die für die Gutschrift maßgebliche Grenze von 55.000 Dollar überschreitet.

Analysten schließen "Preiskrieg" für E-Autos nicht mehr aus

"Nun beginnt in den USA ein kleiner Preiskrieg bei den EVs", kommentierte Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, auf Twitter den Schritt von Ford. Der Vorstoß von Tesla sei "ein schwerer Schlag für die Aussichten konkurrierender Elektroauto-Modelle. Und der Mustang Mach-E steht in direkter Konkurrenz zum Model Y von Tesla", pflichtete Garrett Nelson bei, Analyst bei CFRA Research. John Murphy, Autoanalyst der Bank of America Merrill Lynch, schließt gar einen breiteren "Preiskrieg" in der Autoindustrie für Elektroautos nicht mehr aus. Murphy schrieb in einer Notiz, dass viele Autokonzerne mit E-Fahrzeugen Geld verlören und nun nach Möglichkeiten suchen müssten, diese Modelle noch effizienter zu bauen.