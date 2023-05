Anfang des Jahres hatte sich der US-Autokonzern bereits den Unternehmen PT Vale und Zhejiang Huayou Cobalt für eine 4,5 Milliarden Dollar teure Nickelverarbeitungsanlage in Indonesien angeschlossen.

Auch andere Autobauer schließen derzeit Verträge zur Sicherung ihrer Rohstoffversorgung in Kanada. Volkswagen etwa will dort sein größtes Batteriezellwerk bauen . Der Konzern will in Nordamerika wachsen. Kanada speziell biete Kooperationsmöglichkeiten für weitere Wertschöpfungsfelder, Rohstoffe und erneuerbare Energien, begründete VW-Chef Oliver Blume (54) die Entscheidung im mm-Interview. Der europäisch-amerikanische Stellantis-Konzern hat ähnliche Pläne, streitet derzeit mit der kanadischen Regierung aber über Subventionen.