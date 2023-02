Köln und Aachen betroffen Ford streicht 2300 Stellen in Deutschland

Bei Ford sollen auf dem Weg zur Elektromobilität bis 2025 rund 3800 Beschäftigte in Europa ihre Jobs verlieren. Davon entfällt mit 2300 Arbeitsplätzen mehr als die Hälfte auf die Europazentrale in Köln und das Forschungszentrum in Aachen, wie Ford am Dienstag mitteilte. "Die heute angekündigten Maßnahmen richten die Produktentwicklungsorganisation und die Verwaltungsfunktionen von Ford in Europa auf ein kleineres, fokussierteres und zunehmend elektrisches Produktportfolio aus", sagte Deutschland-Chef Martin Sander (55). Ford beschäftigt allein in Deutschland rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit sind es etwa 173.000 Beschäftigte.